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Incidente in moto a Trivero, due giovani in ospedale

E’ successo in frazione Fila

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Incidente in moto a Trivero, due giovani in ospedale

Incidente in moto a Trivero, due giovani in ospedale

Incidente stradale ieri pomeriggio, verso le ore 17,10, a Trivero in frazione Fila. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati una Fiat Doblò e una moto 400. Ad avere la peggio sono stati i due occupanti della moto, un giovane di 24 anni e una ragazza della stessa età, entrambi residenti a Sagliano. Alla guida della vettura c’era una donna di 58 anni di Valdilana.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i due giovani in ospedale a Biella per accertamenti. Le loro condizioni non sono gravi. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

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