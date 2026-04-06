Ruba una bottiglia di birra al Penny Market di Vigliano

I carabinieri sono intervenuti l’altro giorno al Penny Market di Vigliano Biellese. E’ stato un addetto alla sicurezza a chiedere l’aiuto dei militari dell’Arma in quanto un uomo ubriaco stava dando in escandescenza.

A quanto pare, il soggetto era stato sorpreso a rubare una birra. All’arrivo dei carabinieri la situazione si è subito normalizzata. Il protagonista è un uomo di 61 anni residente a Tollegno. La birra è stata restituita ai legittimi proprietari…

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