CronacaValle Elvo
Pullman bloccato a Sordevolo per un’auto parcheggiata male
Il veicolo e’ stato rimosso
Pullman bloccato a Sordevolo per un’auto parcheggiata male
Interruzione di pubblico servizio. E’ questa la contestazione che verrà mossa al proprietario dell’auto – una Keddy – che ieri mattina ha bloccato il passaggio di un pullman. Il fatto è accaduto in via Bona, a Sordevolo.
L’autista del mezzo Atap, dopo avere suonato invano ripetutamente il clacson, ha chiamato i carabinieri che a loro volta hanno fatto intervenire il carroattrezzi per la rimozione.
Il proprietario del veicolo, che ora verrà sanzionato, è un uomo di 57 anni residente a Cerrione.
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