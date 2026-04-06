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Pullman bloccato a Sordevolo per un’auto parcheggiata male

Il veicolo e’ stato rimosso

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2 minuti fa

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Pullman bloccato a Sordevolo per un'auto parcheggiata male

Pullman bloccato a Sordevolo per un’auto parcheggiata male

Interruzione di pubblico servizio. E’ questa la contestazione che verrà mossa al proprietario dell’auto – una Keddy – che ieri mattina ha bloccato il passaggio di un pullman. Il fatto è accaduto in via Bona, a Sordevolo.

L’autista del mezzo Atap, dopo avere suonato invano ripetutamente il clacson, ha chiamato i carabinieri che a loro volta hanno fatto intervenire il carroattrezzi per la rimozione.

Il proprietario del veicolo, che ora verrà sanzionato, è un uomo di 57 anni residente a Cerrione.

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