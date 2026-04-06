Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di assicurazione e targa.

Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di assicurazione e targa

Scatteranno a breve importanti novità per i monopattini elettrici. Il nuovo decreto prevede infatti l’introduzione dell’obbligo di targa e assicurazione, concedendo ai proprietari un periodo di 60 giorni per adeguarsi. Le nuove disposizioni diventeranno operative dal prossimo 16 maggio.

Per chi non si mette in regola sono previste sanzioni comprese tra 100 e 400 euro. I due nuovi obblighi riguardano, nello specifico, l’installazione della targa e la stipula di una copertura assicurativa.

Per ottenere la targa sarà necessario accedere al Portale dell’automobilista utilizzando credenziali Spid di secondo livello oppure la carta d’identità elettronica. Attraverso la piattaforma sarà possibile presentare la richiesta, prenotare il ritiro del contrassegno presso gli uffici della Motorizzazione o gli studi di consulenza automobilistica, oltre a segnalare eventuali furti o smarrimenti e richiederne la cancellazione.

Il contrassegno identificativo non sarà associato al mezzo, ma al proprietario, tramite collegamento tra il codice della targa e il codice fiscale. Dovrà essere posizionato sul parafango posteriore oppure nella parte anteriore del piantone dello sterzo.

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