Domani c’è la festa diocesana dei bambini e ragazzi a Oropa.

Domani c’è la festa diocesana dei bambini e ragazzi a Oropa

Una giornata pensata per riscoprire la bellezza della semplicità, dello stare insieme e della fede vissuta con lo sguardo dei più giovani. È questo lo spirito della Festa diocesana dei bambini e dei ragazzi in programma martedì 7 aprile al Santuario di Oropa, ispirata al Vangelo “Beati i semplici”.

Un messaggio forte, che accompagnerà ogni momento della giornata, costruita per unire spiritualità, gioco e comunità.

Il programma prenderà il via dalle 9 alle 10 con l’accoglienza dei partecipanti: un tempo prezioso per ritrovarsi, conoscersi e creare subito un clima di festa. Alle 11 è prevista la preghiera con il vescovo Roberto Farinella, momento centrale dell’incontro, in cui bambini e ragazzi saranno invitati a vivere un’esperienza di fede semplice e profonda, in sintonia con il tema evangelico.

Alle 12 sarà il momento del pranzo, occasione per rafforzare relazioni e amicizie.

Nel primo pomeriggio, alle 13, spazio al grande gioco, con attività pensate per far divertire i partecipanti. La giornata si concluderà alle 15:30 con la premiazione, seguita dal saluto finale e dall’arrivederci al 2027.

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