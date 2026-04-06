BiellaCronaca
Auto e furgone si scontrano, tre feriti in ospedale
Attimi di paura a Biella
Auto e furgone si scontrano, tre feriti in ospedale.
Auto e furgone si scontrano, tre feriti in ospedale
Attimi di paura nella serata di ieri a Biella, dove intorno alle 19:30 si è verificato un incidente in via Oremo. Coinvolti un’auto e un furgone: la macchina è finita fuori dalla carreggiata dopo l’impatto.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato tre persone in ospedale. Presente anche la Polizia locale, impegnata nella gestione del traffico e nei rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Immagine di repertorio
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