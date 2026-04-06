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Gli alpini di Biella sono pronti per l’adunata di Genova 2026

Marco Fulcheri: «Richiamando il motto dell’Adunata “Alpini faro per il futuro dell’Italia”, noi sfileremo con uno striscione che ne interpreta il senso più profondo: “Alpini faro di pace”»

Pubblicato

8 ore fa

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In occasione della Pasqua, gli Alpini di Biella hanno rivolto un messaggio che unisce il significato più profondo della resurrezione a un auspicio concreto per il presente: che sia una Pasqua di pace. Un pensiero che nasce da valori radicati nella storia dell’associazione, fatta di servizio, solidarietà e vicinanza alle comunità, soprattutto nei momenti più difficili.

Gli auguri di Pasqua

«La Pasqua è il tempo della rinascita – sottolinea Marco Fulcheri, presidente degli Alpini di Biella – e oggi più che mai sentiamo il bisogno che questa resurrezione sia anche un segno di pace. Pace tra i popoli, ma anche nelle nostre comunità, nei gesti quotidiani, nelle relazioni».

Gli alpini di Biella sono pronti per l’adunata di Genova 2026

E proprio in questa direzione si inserisce anche la partecipazione all’Adunata di Genova: «Richiamando il motto dell’Adunata “Alpini faro per il futuro dell’Italia”, noi sfileremo con uno striscione che ne interpreta il senso più profondo: “Alpini faro di pace”».

Un messaggio semplice ma forte, che richiama tutti a un impegno condiviso: costruire, ognuno nel proprio ambito, un clima di rispetto, dialogo e solidarietà.

Gli Alpini di Biella rinnovano così il loro augurio, con la speranza che questa Pasqua possa rappresentare un momento di riflessione e di rinnovata fiducia nel futuro.

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1 Commento

1 Commento

  1. albert

    6 Aprile 2026 at 20:27

    VIVA GLI ALPINI!!!!

    Rispondi

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