La Biellese saluta il suo pubblico. Oggi pomeriggio (alle 15) allo stadio “Pozzo-Lamarmora il match contro il Gozzano.

La Biellese saluta il suo pubblico

Quale sarebbe il modo migliore per congedarsi dal proprio pubblico e dare l’“arrivederci” alla prossima stagione? Ovviamente con una bella vittoria.

La Biellese lo sa bene, giocatori e staff ne sono perfettamente consapevoli. Tanto più che la squadra è reduce dalla sconfitta, immeritata peraltro e arrivata soltanto in pieno recupero, di Genova contro il Ligorna. Un ko da dimenticare.

Mancano due partite al termine della stagione regolare e i bianconeri sono a un passo dalla qualificazione ai play-off, un grande traguardo per una neopromossa. Al momento occupano la terza piazza a braccetto con il Sestri Levante. A precederle solamente le corazzate Vado, capolista alla quale manca poco per la promozione in C, e lo stesso Ligorna.

Oggi, dunque, la Biellese giocherà l’ultima partita casalinga della stagione. Al “Pozzo-Lamarmora” arriva il Gozzano allenato dall’ex Manuel Lunardon (calcio d’inizio alle 15), una sfida che i padroni di casa vogliono vincere a tutti i costi.

Una partita da vincere

Archiviato lo scivolone in Liguria, il gruppo è tornano ad allenarsi mercoledì dopo due giorni di riposo. Mister Luca Prina, che dovrà scontare due turni di squalifica dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa, ha aperto la seduta con un discorso motivazionale, insistendo sull’importanza dell’impegno e della mentalità, aspetti fondamentali in questa volata conclusiva del campionato.

Qualche problema di formazione legato all’infermeria. Il capitano Nicolò Pavan si è infortunato al ginocchio a Genova e questa settimana non si è allenato con i compagni. Si deciderà solo all’ultimo, ma le probabilità di vederlo in campo dal 1’ sono poche. Prosegue le terapie Daniele Brancato, sempre alle prese con un fastidio a un tallone.

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