“Olivero come Fonzie: non riesce proprio a pronunciare una parola…”

L’intervento di Corrado Cossu, segretario provinciale di Sinistra Italiana, Avs, sul significato del 25 aprile e sulle parole del sindaco Marzo Olivero durante la cerimonia ufficiale.

Il 25 aprile non è una ricorrenza e non è neanche un giorno di pacificazione nazionale. Il 25 aprile è la data che ha segnato la fine della dittatura fascista e dell’occupazione nazista dopo 20 anni e milioni di morti in guerra.

Il 25 aprile è la data nella quale la Repubblica festeggia il ritorno della democrazia e il percorso che la porterà a libere elezioni, a una sana e robusta Costituzione e ad archiviare oltre ai dittatori anche i re.

Per questo, come in un grande rito collettivo, scendiamo in piazza tutti gli anni da 81 anni, per ricordare che se in questo paese gli eredi del fascismo e della repubblica sociale possono sedere negli scranni più importanti della Repubblica è grazie alla lotta e al sacrificio delle e dei partigiani. Scendiamo in piazza sapendo che loro, come ha fatto Marzio Olivero venerdì mattina, non sono neppure in grado di dire, come un Gianfranco Fini qualsiasi, che il “fascismo è il male assoluto”.

Olivero, che indegnamente guida una città medaglia d’oro al valor militare per meriti di guerra durante la lotta di Liberazione, ogni anno ci “delizia” delle sue fallaci ricostruzioni storiche dove spariscono magicamente le parole “Costituzione e Resistenza”.

Un novello Fonzie che, come quel noto personaggio della fortunata serie televisiva americana, non riesce proprio a pronunciare una parola: non “scusa”, ma “partigiani”, e per questo arriva addirittura a definire “anacronistici” gli antifascisti.

Per questo venerdì e sabato siamo scesi con ancora più convinzione in piazza, alla fiaccolata cittadina organizzata dall’Anpi con cartelli e adesivi per ricordare che “ieri partigiani e oggi antifascisti” e nella mattinata di sabato alle celebrazioni in Valle Cervo e a Donato Lace per confluire, nel pomeriggio, alla grandissima manifestazione di Milano insieme a tutta la comunità politica di Alleanza Verdi e Sinistra con in testa il Segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni e la nostra parlamentare europea Ilaria Salis.

Per noi il 25 aprile rimane e rimarrà per sempre un giorno di lotta e di Resistenza.

Corrado Cossu,

segretario provinciale Sinistra italiana, Avs

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