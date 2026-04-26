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Cosa guardare al cinema nel week-end
I film in proiezione nelle sale biellesi per questo fine settimana
Cosa guardare al cinema nel week-end. La programmazione nelle sale biellesi per trascorrere una serata oppure un pomeriggio fuori casa e godersi uno spettacolo interessante. Oppure divertente o ancora all’insegna dell’azione. O, perché no, anche un paio d’ore di paura…
Cosa guardare al cinema nel week-end
Multisala Mazzini
Sala1: “The drama-Un segreto è per sempre”. Orari: domenica ore 16 – 18.30. “Lee Cronin-La mummia”. Orari: sabato ore 22; domenica ore 21. “Porco rosso”. Orari: sabato ore 18 – 20 – 22. Sala2: “Porco rosso”. Orari: sabato ore 22. “The Super Mario galaxy-Il film”. Orari: sabato ore 17 – 19.45; domenica ore 16 – 18.15 – 21. Sala3: “il figlio del deserto”. Orari: sabato ore 17; domenica ore 16 – 18. “The long walk”. Orari: sabato ore 22; domenica ore 21.
Cinema Teatro Odeon
“Michael”. Orari: sabato ore 16.15 – 19 – 22; domenica ore 17 – 21.
Cinema Verdi – Candelo
Sala1: “Love me tender”. Orari: sabato ore 16.15 – 21; domenica ore 10.30 – 16.15 – 21. “Il caso 137”. Orari: sabato ore 18.45; domenica ore 18.45. Sala2: “La donna più ricca del mondo”. Orari: sabato ore 16.30 – 21; domenica ore 10.30 – 16.30 – 21. “Che Dio perdona tutti”. Orari: sabato ore 18.45; domenica ore 18.45.
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