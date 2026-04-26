Il programma della domenica calcistica. Una nuova giornata di campionato è ormai alle porte. Lo spettacolo non mancherà di sicuro.

Il programma della domenica calcistica

Serie D

La 33ª Giornata: Asti-Ligorna; Biellese-Gozzano; Cairese-Valenzana Mado; Celle Varazze-Sestri Levante; Chisola-Lavagnese; Derthona-Imperia; NovaRomentin-Vado; Sanremese-Club Milano; Varese-Saluzzo. Classifica: Vado 72; Ligorna 68; Biellese e Sestri Levante 54; Varese 50; Chisola 49; Valenzana Mado 45; Sanremese 43; Saluzzo 42; Imperia 40; Club Milano 39; Celle Varazze e Derthona 38; Cairese 37; Gozzano 36; Asti 34; Lavagnese 27; NovaRomentin (-5) 16.

Eccellenza

La 29ª Giornata: Baveno Stresa-Aygreville; Borgaro-Fulgor Chiavazzese RV; Borgosesia-Verbania; Bulè Bellinzago-Accademia Borgomanero; Settimo-Città di Cossato; Druentina-Pro Eureka; Lascaris-Briga; Volpiano Pianese-Oleggio. Classifica: Borgosesia 66; Acc. Borgomanero 59; Lascaris 54; Volpiano Pianese 50; Pro Eureka 41; Settimo 40; Verbania 38; Baveno Stresa 35; Druentina 34; Briga 33; Borgaro 32; Città di Cossato 30; Aygreville 29; Fulgor Chiavazzese RV e Oleggio 24; Bulè Bellinzago 23.

Promozione

La 29ª Giornata: Arona-LB Trino; Casale-Banchette Colleretto GP; Gattinara-Juve Domo; Gravellona SP-Virtus Vercelli; Ivrea-Ceversama; Orizzonti Canavese Alicese-Ornavassese; Piedimulera-QuinciTava; Union Novara-Dufour Varallo. Classifica: Casale 63; Dufour Varallo e QuinciTava 56; Juve Domo 55; Ivrea 48; Arona 43; Gattinara 38; LB Trino 34; Banchette Colleretto GP 33; Ceversama, Union Novara e Ornavassese 32; Orizzonti Canavese Alicese 31; Virtus Vercelli 29; Piedimulera 26; Gravellona SP 7.

Prima categoria

La 30ª Giornata: Agliè-Torri Biellesi; Bollengo-Valle Elvo; Leinì-Valle Cervo Andorno; Saint Christophe-Ardor SF Corio; Livorno Ferraris Bianzè-Cigliano; Mappanese-Cgc Aosta; Ponderano-Bosconerese; Valchiusella-Gaglianico. Classifica: Cgc Aosta 61; Gaglianico 58; Ardor SF Corio, Valle Elvo e Valle Cervo Andorno 54; Livorno Ferraris Bianzè 49; Cigliano 48; Bosconerese e Bollengo 44; Mappanese 34; Ponderano e Agliè 33; Saint-Christophe 32; Valchiusella 24; Torri Biellesi 22; Leinì 3.

Seconda categoria

La 26ª Giornata: Canadà-Lumellogno; Montiglio M.-Santhià; Crescentinese-San Rocco; Lenta Lozzolo-Rmantin; Palestro-Vigliano; Pro Roasio-V. Mulino Cerano; Valdilana Biogliese-Mezzomerico. Classifica: Rmantin 52; Pro Roasio 49; Valdilana Biogliese 48; Crescentinese 47; Vigliano 44; San Rocco 41; Palestro e V. Mulino Cerano 35; Santhià e Montiglio Monferrato 30; Mezzomerico e Lumellogno 22; Lenta Lozzolo e Canadà 17.

Terza categoria

Girone Ivrea, classifica: Strambinese 56; La Cervo 51; La Romanese 47; QuinciTava 36; Lessona 35; Grand Paradis 29; Montalto Dora 28; Castellamonte e Valdilana Next Gen 26; Pollone 15; Sporting Issogne 14; Chambave 10. Verdetti – Promossa: Strambinese. Ai play-off: La Cervo; La Romanese; QuinciTava.

Girone Vco, la 26ª Giornata: Ameno-Maggiora; Armeno-Vemenia; Crodo-L. Vaprio; Masera-Valsessera; Meina-Montecrestese; Oleggio Castello-Varzese; San Maurizio-Verbania Olympia. Classifica: Montecrestese 61; Vemenia 58; Oleggio Castello 53; San Maurizio 51; Meina 49; Armeno 48; Maggiora 44; Ameno 35; Valsessera 31; Masera 28; Varzese 15; Crodo 12; Verbania Olympia 10; Libertas Vaprio 7.

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