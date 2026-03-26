Dramma nel calcio giovanile: 15enne muore dopo l’allenarmento. Il giovane si era accasciato a terra venerdì sera dopo la secuta con i compagni ed era stato portato al pronto soccorso.

Dramma nel calcio giovanile

Doveva essere una serata come tante, trascorsa con gli amici dopo l’allenamento in vista della prossima partita. Invece si è trasformata in tragedia. Rayane Nhairi, 15 anni compiuti a gennaio, giovane calciatore della Strambinese, si è sentito improvvisamente male ed è crollato a terra. Chiedendo ai presenti di chiamare i soccorsi.

Trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Ivrea e successivamente a Torino, le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Per tre giorni familiari, amici e compagni di squadra hanno sperato in un miglioramento, ma purtroppo lunedì mattina è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: Rayane non ce l’ha fatta: a stroncarlo un’emorragia cerebrale.

Ragazzo buono e benvoluto

Il ragazzo era molto conosciuto e apprezzato nell’ambiente sportivo locale. Descritto da tutti come solare, educato e determinato, era da poco tornato a vestire la maglia della Strambinese. La squadra in cui era cresciuto sin da bambino, muovendo i primi passi nella scuola calcio e proseguendo il suo percorso nelle categorie giovanili.

In precedenza aveva giocato anche con l’Ivrea, contribuendo alla vittoria del campionato provinciale Under14 nella scorsa stagione, grazie anche ai suoi gol. Il ritorno a Strambino, a dicembre, aveva rappresentato per lui un ritorno a casa, accolto con entusiasmo da compagni e allenatori. Le sue qualità lo avevano portato anche a essere convocato nelle categorie superiori.

LEGGI ANCHE: Giovane calciatore muore a 29 anni

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook