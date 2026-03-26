Fiamme sospinte dal vento, paura per case e cascine. Rogo nella brughiera: vigili del fuoco e volontari al lavoro, si teme per le abitazioni vicine.

Fiamme sospinte dal vento, paura per case e cascine

Momenti di forte apprensione nel Ciriacese, nel territorio delle Vaude, dove è divampato un incendio che sta interessando l’area compresa tra San Carlo e Front. Il rogo, probabilmente di origine dolosa, sarebbero partite da Nole per espandersi in breve su una vasta superficie boschiva. Arrivando fino alla zona vicina all’ex poligono militare.

Le fiamme, sospinte da forti raffiche di vento, si sono estese rapidamente nella vegetazione secca. Una densa colonna di fumo è dunque visibile anche a svariati chilometri di distanza.

Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco, affiancate dai volontari dell’Aib, insieme alla polizia locale di Nole e ai carabinieri di Venaria. Le operazioni risultano difficoltose a causa delle condizioni meteo, che favoriscono l’avanzata delle fiamme e rendono complicate le manovre di spegnimento.

Apprensione per le abitazioni

A preoccupare maggiormente è la vicinanza della fiamme ad alcune abitazioni e a diversi cascinali. La situazione è costantemente monitorata per evitare che il fuoco possa raggiungere zone abitate.

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