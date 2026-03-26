Si è spenta a soli 54 anni Simona Foti. Era molto conosciuta e apprezzata anche per essere titolare del ristorante “Rolle”.

Addio a Simona Foti, aveva solo 54 anni

Addio alla titolare del ristorante “Rolle” di Viverone. La donna si è spenta a soli 54 anni, “dopo una vita dedicata al lavoro”, come si legge nel manifesto funebre.

Il Rosario di Simona Foti sarà recitato oggi, giovedì 26 marzo, alle 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Albiano, dove avrà luogo anche il funerale, domani, venerdì 27 marzo alle ore 11.

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