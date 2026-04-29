La Biellese fa festa con la capolista. Terzo posto. Un risultato per certi versi incredibile. Quanto meno impensabile a inizio stagione, quando il gruppo bianconero si apprestava a iniziare il suo primo campionato in serie D dopo 16 anni in Eccellenza.

La Biellese fa festa con la capolista

Invece, dopo la bella e convincente vittoria contro il Gozzano, la squadra ha matematicamente conquistato la certezza di concludere sul terzo gradino del podio . Con una giornata ancora da disputare peraltro. Un piazzamento che vale anche la qualificazione ai play-off, con annesso fattore campo nel primo turno.

Domenica si concluderà intanto la stagione regolare. E per la Biellese sarà l’occasione di celebrare degnamente una stagione che fino a questo momento si può definire come straordinaria. La truppa guidata da mister Luca Prina giocherà in Liguria, a Vado, contro la capolista. Che a sua volta ha ufficialmente vinto il campionato, conquistando la promozione in serie C. Appuntamento fissato allo stadio “Ferruccio Chittolina” con calcio d’inizio fissato per le 15.

Una festa per due

Sarà appunto l’occasione giusta per festeggiare insieme con il club ligure. Anche se, è bene tenerlo sempre presente, l’annata agonistica non sarà assolutamente finita. Il Vado prenderà parte alla poule scudetto, mentre la Biellese sarà in lizza, come detto, nei play-off. Ancora da stabilire la rivale, che sarà una tra Sestri Levante, Varese e Chisola, e con tutte e tre i precedenti stagionali sono in favore dei lanieri.

Detto ciò, sui play-off ci si concentrerà a partire da domenica sera. A Vado difficilmente si vedranno in campo capitan Pavan e Brancato, assenti contro il Gozzano e con tutta probabilità tenuti precauzionalmente ancora a riposo. Non ci saranno nemmeno i lungodegenti Menabò e De Mori.

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