Noi con Voi, Voi con Noi: l’abbraccio della Biellese ai suoi tifosi. Domenica si è giocata Biellese-Gozzano, 33esima giornata del campionato di serie D e ultima gara casalinga della stagione regolare al “Pozzo-La Marmora”. Per l’occasione la squadra ha voluto omaggiare i tifosi con un’iniziativa speciale, pensata per celebrare il legame profondo tra squadra e città.

Noi con Voi, Voi con Noi: l’abbraccio della Biellese ai suoi tifosi

L’ingresso in campo delle due formazioni è stato accompagnato da un momento dal forte valore identitario. 15 supporter, selezionati tra abbonati e presenze più assidue allo stadio, insieme a tre calciatori – Menabò, De Mori e Brancato – hanno accolto la squadra sul terreno di gioco. Formando un simbolico abbraccio e dando vita alla scritta sopra citata.

Tra loro anche il signor Piero, 80 anni a luglio e tifoso della Biellese dall’età di 5 anni, la signora Vanda, mamma di mister Luca Prina, e la suocera Anna. Una rappresentanza autentica del tifo bianconero, capace di unire idealmente tutta la comunità, generazione dopo generazione, attorno al gruppo. E di esprimere i valori che da sempre definiscono la storia della società.

Poco prima dell’inizio, capitan Nicolò Pavan, anche lui indisponibile, insieme alla piccola Rebecca ha consegnato una fascia da capitano speciale a Stefano Capellupo. Realizzata da Innhero Wear-Football Culture & Community, la fascia raffigura immagini dei sostenitori bianconeri sugli spalti. Un’iniziativa che consolida l’identità del club e il senso di appartenenza tra tutte le sue componenti.

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