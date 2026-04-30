BiellaCronaca
Passante preso a schiaffi da due persone in monopattino
Aggressione improvvisa a Biella
Passante preso a schiaffi da due persone in monopattino.
Passante preso a schiaffi da due persone in monopattino
Aggressione improvvisa il 29 aprile a Biella, dove un uomo ha dichiarato di essere stato colpito al volto senza motivo da due persone in monopattino, poi fuggite.
Allertati sul posto, i carabinieri hanno avviato le ricerche, ma i responsabili si sarebbero rapidamente dileguati e al momento non sono stati rintracciati.
Immagine di repertorio
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