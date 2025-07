Martedì 22 luglio a Biella si aprirà all’insegna del sole pieno, regalando un risveglio gradevole ai cittadini. Durante le prime ore della giornata, la temperatura percepita sarà intorno ai 20°C, con un’umidità che si manterrà su livelli moderati intorno al 53% e vento debole da sud-est a 8 Km/h. Ottime condizioni per una passeggiata mattutina o attività sportive all’aperto.

Pomeriggio caldo e stabile

Nel pomeriggio le temperature saliranno rapidamente fino a raggiungere i 30°C con una percezione di calore leggermente inferiore, intorno ai 29°C. Il vento proverrà da sud-sud-est aumentando leggermente fino a 11 Km/h, garantendo comunque una sensazione piacevole grazie all’umidità relativamente bassa del 35%. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno con assenza totale di precipitazioni.

Sera tranquilla e mite

In serata, le condizioni rimarranno stabili con una temperatura di circa 29°C percepita intorno ai 30°C, e venti deboli che spireranno da nord-ovest a 6 Km/h. Umidità in aumento al 55%, ma senza fenomeni significativi. Condizioni ideali per godersi gli eventi all’aperto o semplicemente per rilassarsi fuori casa.

Tendenza meteo a Biella nei prossimi 3 giorni

Mercoledì 23 Luglio: caldo e instabilità serale

La giornata inizierà serena con temperature fino a 28°C, ma attenzione ai temporali serali accompagnati da raffiche fino a 30 Km/h.

Giovedì 24 Luglio: variabilità e brevi rovesci

Giovedì si alterneranno sole e nuvole, con possibili brevi precipitazioni serali e temperature massime attorno ai 27°C.

Venerdì 25 Luglio: instabile con piogge diffuse

Giornata caratterizzata da piogge diffuse e un clima più fresco, temperature comprese tra i 18°C notturni e i 25°C diurni.

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook