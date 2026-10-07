BIELLA – Per Biella, giovedì 8 ottobre sarà una giornata decisamente più perturbata rispetto alle precedenti. L’arrivo di un’area di bassa pressione sul Piemonte porterà cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse. A differenza di Torino, dove il peggioramento è previsto soprattutto dal pomeriggio, sul territorio biellese le deboli piogge potranno accompagnare l’intera giornata, con un quantitativo complessivo stimato intorno ai 20 millimetri. Il quadro meteorologico sarà quindi tipicamente autunnale, con cielo grigio, precipitazioni e temperature contenute. La massima raggiungerà i 19°C, mentre la minima sarà di 14°C.

Mattinata sotto le nuvole e con piogge

La giornata inizierà con un cielo molto nuvoloso o coperto. A differenza delle giornate precedenti, le schiarite saranno praticamente assenti e la copertura nuvolosa accompagnerà il territorio biellese per gran parte della giornata. Sono previste deboli piogge, con precipitazioni che potranno risultare intermittenti ma persistenti. La presenza della perturbazione limiterà inoltre il riscaldamento nelle ore centrali. Nelle prime ore il vento sarà sostanzialmente assente, favorendo una sensazione di umidità particolarmente evidente.

Pomeriggio ancora piovoso

Il peggioramento proseguirà nel corso del pomeriggio. Il cielo resterà coperto, mentre le precipitazioni continueranno a interessare il Biellese. Il vento aumenterà leggermente di intensità, disponendosi da Nord-Nordest, ma senza raggiungere valori particolarmente sostenuti. La temperatura massima prevista è di 18°C, un valore che sarà raggiunto nelle ore centrali nonostante la persistente copertura nuvolosa.

Sera, ancora nubi ma evoluzione verso il miglioramento

La fase perturbata tenderà progressivamente ad attenuarsi con l’evoluzione verso la sera, anche se il cielo resterà prevalentemente nuvoloso. Il passaggio depressionario sarà comunque in fase di esaurimento e lascerà spazio a un progressivo miglioramento nelle giornate successive. Sulle aree alpine e pedemontane piemontesi la situazione resterà più dinamica, con possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio e, localmente, temporalesco.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 9 ottobre: dopo la perturbazione di giovedì, il tempo dovrebbe migliorare rapidamente, con cieli poco nuvolosi e condizioni più asciutte;

dopo la perturbazione di giovedì, il tempo dovrebbe migliorare rapidamente, con cieli poco nuvolosi e condizioni più asciutte; Sabato 10 ottobre: la situazione resterà stabile, con nubi sparse o poco nuvoloso e una generale attenuazione dell’instabilità;

la situazione resterà stabile, con nubi sparse o poco nuvoloso e una generale attenuazione dell’instabilità; Domenica 11 ottobre: la tendenza indica un ulteriore miglioramento, con una giornata prevalentemente soleggiata sul Biellese.

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