BIELLA – Il meteo a Biella per mercoledì 7 ottobre annuncia un deciso peggioramento, con una giornata dominata da cieli molto nuvolosi o coperti e l’arrivo delle piogge dal pomeriggio. Il cambiamento sarà legato all’approfondimento di una circolazione depressionaria sul Piemonte, destinata a portare maggiore instabilità soprattutto nella seconda parte della giornata. Per Biella sono previsti circa 6 millimetri di pioggia, mentre le temperature scenderanno rispetto ai giorni precedenti. La massima sarà di 18°C, con una minima di 16°C. Anche il quadro regionale sarà più perturbato, con possibilità di rovesci e temporali soprattutto sulle aree montane e pedemontane.

Mattino: cielo coperto e minima di 16°C

Il mattino inizierà con un cielo molto nuvoloso o coperto, senza significative aperture. La temperatura minima si attesterà intorno ai 16°C, mentre il termometro farà fatica a salire a causa della copertura nuvolosa. I venti saranno deboli da Nord, mantenendo una ventilazione generalmente contenuta. Le precipitazioni più significative sono attese soprattutto nel pomeriggio, per cui la prima parte della giornata potrebbe trascorrere prevalentemente sotto un cielo grigio prima dell’arrivo dei fenomeni.

Pomeriggio: pioggia e 18°C

Il peggioramento diventerà più evidente nel corso del pomeriggio. Le nubi resteranno compatte e arriveranno piogge e rovesci, con circa 6 mm di accumulo previsti. La temperatura massima raggiungerà appena 18°C, segnando un calo sensibile rispetto alle giornate più miti. I venti saranno deboli da Nord-Nordest, senza particolari rinforzi. Il pomeriggio sarà quindi la fase più perturbata della giornata, con un’atmosfera umida, cielo chiuso e precipitazioni.

Sera: fenomeni ancora possibili, poi attenuazione

In serata il cielo resterà molto nuvoloso o coperto e i fenomeni potranno proseguire, anche se la tendenza regionale indica una progressiva attenuazione delle precipitazioni. Il peggioramento potrà risultare più intenso sulle aree montane e pedemontane, dove saranno possibili anche rovesci a carattere temporalesco. Nel Biellese la situazione resterà quindi instabile, ma con la possibilità di una graduale diminuzione dei fenomeni andando verso la notte.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 8 ottobre: il tempo resterà nuvoloso, con possibilità di piogge deboli e una situazione ancora influenzata dall’instabilità residua;

il tempo resterà nuvoloso, con possibilità di piogge deboli e una situazione ancora influenzata dall’instabilità residua; Venerdì 9 ottobre: è previsto un primo miglioramento, con cielo parzialmente nuvoloso e una graduale attenuazione dei fenomeni;

è previsto un primo miglioramento, con cielo parzialmente nuvoloso e una graduale attenuazione dei fenomeni; Sabato 10 ottobre: la situazione dovrebbe stabilizzarsi ulteriormente, con il ritorno di condizioni soleggiate.

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