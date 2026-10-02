BIELLA – A Biella il primo sabato di ottobre si presenterà con condizioni nel complesso stabili e asciutte, anche se il cielo non sarà completamente sereno. Le previsioni indicano infatti cieli poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, con una presenza irregolare di nubi e senza precipitazioni. Il quadro meteorologico resterà quindi tranquillo, con temperature ancora miti: la minima sarà di 17°C, mentre la massima raggiungerà 25°C.

Mattino: nubi irregolari e clima mite

La giornata inizierà con un cielo poco o parzialmente nuvoloso, senza una copertura compatta e persistente. La temperatura minima sarà di 17°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord-Nordest. La ventilazione resterà quindi contenuta e non sono attesi particolari rinforzi. Nonostante qualche passaggio nuvoloso, il tempo sarà asciutto e non sono previste precipitazioni sulla città.

Pomeriggio: 25°C e aperture del cielo

Nel corso delle ore centrali il cielo manterrà un aspetto variabile, ma le aperture potranno diventare più evidenti. Il sole riuscirà a farsi spazio tra le nubi, accompagnando un pomeriggio caratterizzato da temperature ancora decisamente miti. Il termometro raggiungerà una massima di 25°C, valore elevato per l’inizio di ottobre. I venti saranno deboli da Sudest, con una ventilazione meridionale che contribuirà a mantenere relativamente mite l’atmosfera. Anche nel pomeriggio non sono previste piogge.

Sera: nuvolosità variabile

In serata il cielo potrà tornare a presentare una maggiore presenza di nubi, pur mantenendo condizioni generalmente asciutte. La situazione resterà quindi variabile ma stabile, senza il passaggio di fenomeni significativi. Le temperature inizieranno a diminuire dopo il massimo pomeridiano, accompagnando il ritorno verso una notte più fresca.

Tendenza meteo Biella

Domenica 4 ottobre: la situazione resterà variabile o caratterizzata da nubi sparse, con alternanza tra aperture e maggiore nuvolosità;

la situazione resterà variabile o caratterizzata da nubi sparse, con alternanza tra aperture e maggiore nuvolosità; Lunedì 5 ottobre: continuerà una tendenza variabile o parzialmente nuvolosa, senza una svolta netta;

continuerà una tendenza variabile o parzialmente nuvolosa, senza una svolta netta; Martedì 6 ottobre: il quadro resterà ancora variabile, con nubi sparse, mantenendo una situazione atmosferica dinamica.

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