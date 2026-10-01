BIELLA – A Biella il primo venerdì di ottobre sarà caratterizzato da un tempo variabile ma asciutto, con nubi sparse alternate a schiarite durante l’intera giornata. Le infiltrazioni umide presenti sul Nord-Ovest favoriranno una maggiore presenza di nuvole, soprattutto sui settori alpini e pedemontani, ma senza determinare precipitazioni sulla città. Le previsioni meteo per Biella di venerdì 2 ottobre indicano una giornata nel complesso tranquilla, con temperature ancora miti: la minima scenderà a 17°C, mentre la massima raggiungerà 25°C.

Mattino: nuvole alternate a schiarite

La giornata inizierà con condizioni variabili. Il cielo non sarà completamente sereno, ma la presenza delle nubi sarà alternata a momenti di apertura, senza una copertura uniforme per tutta la mattinata. Le temperature partiranno da una minima di 17°C. I venti saranno assenti al mattino, favorendo un’atmosfera piuttosto calma. Nonostante la maggiore nuvolosità presente sul Piemonte, non sono previste piogge a Biella.

Pomeriggio: ancora variabilità e 25°C

Nel pomeriggio il quadro resterà sostanzialmente invariato, con nubi sparse e schiarite che si alterneranno sul territorio biellese. La temperatura salirà fino a 25°C, confermando un clima decisamente mite per il periodo. Il valore sarà particolarmente significativo considerando l’inizio del mese di ottobre. La ventilazione aumenterà leggermente rispetto alla mattinata: i venti saranno deboli da Est-Sudest. Anche nelle ore centrali non sono attesi fenomeni significativi e la giornata resterà asciutta.

Sera: nuvolosità irregolare

In serata continuerà l’alternanza tra nubi e aperture. Il cielo potrà risultare a tratti più nuvoloso, ma senza l’arrivo di un peggioramento significativo. Le precipitazioni resteranno assenti e la situazione meteorologica manterrà quindi un carattere variabile e tranquillo.

Tendenza meteo Biella

Sabato 3 ottobre: il tempo resterà variabile, con nubi alternate a schiarite;

il tempo resterà variabile, con nubi alternate a schiarite; Domenica 4 ottobre: ancora condizioni variabili, senza un cambiamento netto del quadro meteorologico;

ancora condizioni variabili, senza un cambiamento netto del quadro meteorologico; Lunedì 5 ottobre: è atteso un cielo poco nuvoloso, con una maggiore presenza di schiarite.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato