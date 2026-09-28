Vede gli agenti e tenta di nascondere la cocaina: arrestato in piazza Martiri

Nella serata di venerdì, gli agenti della questura di Biella hanno proceduto all’arresto in flagranza di un cittadino nigeriano, classe 1987, ritenuto responsabile, allo stato degli atti, della detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Prova a nascondere la cocaina in una pianta. Arrestato dalla polizia

In particolare, alle 23 circa, in piazza Martiri della Libertà, nei pressi di un esercizio pubblico del centro cittadino, i poliziotti hanno notato il 39enne che, alla vista degli agenti, tentava di allontanarsi avvicinandosi a una pianta ornamentale presente nell’area, depositandovi all’interno un involucro di colore bianco.

Insospettiti dal suo comportamento, gli agenti hanno proceduto al controllo del soggetto e recuperato l’involucro precedentemente abbandonato. Al suo interno è stato trovato un ulteriore imballaggio contenente 11 confezioni in cellophane con una sostanza risultata successivamente essere cocaina, per un peso lordo complessivo di 13,188 grammi.

La droga era già suddivisa in dosi, pronta per essere venduta

La sostanza, già suddivisa in singole dosi, era confezionata in modo da apparire pronta per essere immessa sul mercato dello spaccio. Alla luce degli elementi acquisiti, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza. In seguito alla convalida del provvedimento, il 39enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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