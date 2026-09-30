BIELLA – Il meteo a Biella per giovedì 1 ottobre prospetta una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, soprattutto nella prima parte della giornata, ma con parziali aperture nel corso del pomeriggio. Il passaggio di infiltrazioni umide sul Nord-Ovest manterrà quindi una certa copertura nuvolosa sulla provincia, senza tuttavia portare precipitazioni sulla città. La temperatura massima raggiungerà i 22°C, mentre la minima sarà di 19°C. Il quadro termico resterà quindi ancora mite, nonostante la maggiore presenza di nubi.

Mattino: molte nuvole e poche aperture

Le prime ore di giovedì saranno caratterizzate da un cielo molto nuvoloso o coperto. La copertura sarà più consistente sulle aree alpine e pedemontane, ma anche sulla zona di Biella il cielo apparirà spesso chiuso. La temperatura minima sarà di 19°C, mentre i venti soffieranno deboli da Nord-Nordest. Nonostante l’aspetto grigio del cielo, non sono previste piogge. La giornata inizierà quindi nuvolosa ma asciutta.

Pomeriggio: parziali aperture e 22°C

Nel corso del pomeriggio potranno comparire alcune schiarite, anche se la nuvolosità resterà presente. La temperatura salirà fino a 22°C, mantenendo valori ancora miti per l’inizio di ottobre. I venti resteranno deboli da Nord-Nordest, senza particolari rinforzi. La situazione atmosferica rimarrà stabile e non sono attesi fenomeni significativi. Le fonti previsionali consultate descrivono una giornata nuvolosa con probabilità di precipitazioni contenuta, in linea con il quadro generale indicato.

Sera: nubi ancora presenti

In serata il cielo potrà restare nuvoloso, anche se non si esclude qualche temporanea apertura. Sulle aree alpine, pedemontane e sulle Alpi occidentali la copertura nuvolosa sarà più compatta, mentre sulla pianura biellese potranno verificarsi aperture intermittenti. Anche in questa fase non sono previste piogge significative sulla città.

Tendenza meteo Biella

Venerdì 2 ottobre: il tempo resterà variabile, con nubi alternate a schiarite;

il tempo resterà variabile, con nubi alternate a schiarite; Sabato 3 ottobre: ancora variabilità, con alternanza tra nuvole e momenti più luminosi;

ancora variabilità, con alternanza tra nuvole e momenti più luminosi; Domenica 4 ottobre: il quadro resterà variabile, con nuvolosità irregolare e possibili aperture.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato