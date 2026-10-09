BIELLA – Il tempo tornerà più stabile su Biella nella giornata di sabato 10 ottobre, grazie a un aumento della pressione atmosferica che favorirà il progressivo diradamento delle nubi. Dopo le condizioni più instabili dei giorni precedenti, sul territorio biellese sono attesi cieli in prevalenza poco nuvolosi, senza precipitazioni previste. Il miglioramento sarà particolarmente evidente nel corso del pomeriggio, quando le schiarite diventeranno più ampie e il cielo tenderà a rasserenarsi ulteriormente verso sera. Le temperature saranno gradevoli nelle ore centrali, con una massima di 20°C, mentre la minima si attesterà sui 14°C. Il quadro sarà quindi tipicamente autunnale, con mattinate fresche e un pomeriggio più mite.

Mattinata con nubi residue e temperature fresche

Le prime ore di sabato potranno presentare qualche addensamento nuvoloso, ma senza fenomeni associati. Sulla città di Biella e nelle aree circostanti la tendenza sarà verso un progressivo miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa durante la giornata. La temperatura minima sarà di 14°C, mentre il vento soffierà debole da Nord-Nordovest. Le condizioni resteranno asciutte, senza piogge previste. Nelle zone pianeggianti e nelle aree più umide potranno persistere localmente nubi basse nelle prime ore, in graduale dissolvimento con il riscaldamento diurno.

Pomeriggio più luminoso e massime fino a 20°C

Il miglioramento sarà più evidente nel pomeriggio, quando la pressione in aumento favorirà cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. A Biella la temperatura massima raggiungerà i 20°C, con condizioni complessivamente gradevoli per le attività all’aperto. L’assenza di precipitazioni contribuirà a rendere la giornata più stabile rispetto al passaggio perturbato precedente. Il vento tenderà a ruotare verso Sud, mantenendosi debole. Non sono attesi particolari rinforzi e la ventilazione non dovrebbe incidere in modo significativo sulla percezione delle temperature.

Sera, cielo più sereno e condizioni asciutte

In serata il cielo tenderà a rasserenarsi ulteriormente. Il diradamento delle nubi proseguirà anche dopo il tramonto, favorendo condizioni meteorologiche tranquille sul territorio biellese. Con il venir meno del soleggiamento le temperature scenderanno gradualmente, ma non sono previste precipitazioni né fenomeni di particolare rilievo.

Tendenza meteo Biella

Domenica 11 ottobre: il tempo resterà generalmente tranquillo, con cieli poco nuvolosi e qualche nube sparsa, senza indicazioni di precipitazioni significative;

il tempo resterà generalmente tranquillo, con cieli poco nuvolosi e qualche nube sparsa, senza indicazioni di precipitazioni significative; Lunedì 12 ottobre: la tendenza indica condizioni variabili, con alternanza tra nubi e schiarite sul Biellese;

la tendenza indica condizioni variabili, con alternanza tra nubi e schiarite sul Biellese; Martedì 13 ottobre: sono attese condizioni prevalentemente soleggiate, con un quadro più stabile e favorevole.

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