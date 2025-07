Il parrucchiere Ermanno Demaio è morto a soli 59 anni

Aveva soltanto 59 anni Ermanno Demaio, noto parrucchiere vercellese dal sorriso contagioso. È morto nei giorni scorsi all’hospice di Gattinara, dove era ricoverato da qualche tempo a causa dell’aggravarsi della malattia che l’aveva colpito.

Ermanno Demaio è morto a 59 anni. Vercelli in lutto per il noto parrucchiere

La notizia della scomparsa del parrucchiere ha profondamente scosso il Vercellese e non solo, dato che Demaio era conosciuto anche fuori dai confini della provincia. Come ricorda Notizia Oggi, infatti, Ermanno era molto più di un semplice parrucchiere: con il suo salone al civico 19 di corso Fiume aveva conquistato generazioni di clienti, grazie al talento, alla simpatia e a quel modo unico di rendere ogni appuntamento un piccolo spettacolo. Amava la musica, in particolare quella latinoamericana, e non era raro vederlo concludere un taglio di capelli con qualche passo di danza e un sorriso, facendo volteggiare le clienti sulle note di una bachata in sottofondo.

LEGGI ANCHE: Sport biellese in lutto per la morte di Bruno Piccolo

Più di 35 anni di attività con i clienti

Con oltre 35 anni di esperienza nel settore della cura dei capelli, Demaio aveva lavorato anche come barista e alla piscina di Vinzaglio. Viveva a Sali Vercellese, ma aveva aperto e gestito saloni in diversi quartieri della città. Dal 2018, aveva proseguito la sua attività collaborando con altri colleghi.

Oltre al lavoro, Ermanno coltivava una profonda passione per gli animali, in particolare cani e gatti, che condivideva con il fratello Massimo, noto gestore di un canile.

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook