Sport biellese in lutto per la morte di Bruno Piccolo. Uomo di riferimento per il nuoto di casa nostra, tecnico di giovani talenti e aspiranti nuotatori, è prematuramente e improvvisamente scomparso.

Sport biellese in lutto per la morte di Bruno Piccolo

A darne la triste notizia è la In Sport, società che da anni gestisce la piscina “Massimo Rivetti”.

“Una notizia che ci sconvolge e ci lascia attoniti e pieni di dolore. Un abbraccio immenso va alla sua famiglia, a Tamara, Vittorio e Francesca. Vi siamo vicini, con tutto il cuore. Ciao Bruno. Non ti dimenticheremo mai”. Questo il messaggio pubblicato dal sodalizio sui propri canali social.

Domani alle 19 avrà luogo il Rosario, mentre la cerimonia funebre è prevista per mercoledì alle 15. Entrambe le funzioni si svolgeranno nella chiesa San Paolo di Biella.

LEGGI ANCHE: Biellese in lutto per Andrea Dresti, imprenditore morto a soli 53 anni

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook