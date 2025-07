Due tori in fuga dopo un incidente: panico tra i residenti.

Giornata movimentata quella di martedì 29 luglio, lungo la strada provinciale 40 a San Giusto Canavese. Un camion che trasportava bestiame è uscito di strada. Dell’incidente ne hanno approfittato due tori, che sono fuggiti e che si sono addentrati nei campi appena intorno al paese. La cosa si è subito saputa, scatenando viva apprensione tra i residenti del paese e dei comuni limitrofi.

Fuggiti nei boschi

I due animali, non feriti, si sono diretti verso una zona boschiva e non sono ancora stati recuperati. Le ricerche sarebbero in corso con il supporto dei volontari della Protezione civile e dei tecnici della Città metropolitana di Torino. «I due animali – scrive l’amministrazione comunale sui social – potrebbero creare pericolo alla circolazione. Si invita quindi a moderare la velocità e prestare particolare attenzione nel percorso citato. Inoltre se avvistati segnalare alle autorità competenti. Grazie per la collaborazione».

Sul posto anche i carabinieri di San Giorgio Canavese, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Lo riporta Notizia Oggi

