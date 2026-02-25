E’ morto il bimbo di 5 mesi caduto dalle braccia della mamma.

Non ce l’ha fatta il piccolo di cinque mesi rimasto gravemente ferito in un incidente domestico avvenuto l’altro giorno in una frazione di Chieri. Il decesso è avvenuto nella serata di lunedì 23 febbraio all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove era stato trasportato in condizioni disperate. I traumi riportati nella caduta si sono rivelati troppo gravi.

Secondo quanto ricostruito finora, la madre lo teneva in braccio mentre si trovava sulle scale della villetta di famiglia quando avrebbe accusato un malore improvviso, perdendo la presa. Il piccolo è caduto sui gradini e forse potrebbe anche essere rimasto schiacciato dal corpo della donna. Leggi anche Ha un malore e lascia cadere sul pavimento il figlio di 5 mesi

La corsa disperata in ospedale

A dare l’allarme, nella tarda mattinata di sabato 21 febbraio, è stata la stessa madre, che ha contattato il 118 riferendo che il figlio non respirava. I sanitari, giunti sul posto, hanno dovuto rianimare il bambino per due volte prima del trasferimento d’urgenza in ospedale.

Purtroppo, nonostante i tentativi del personale sanitario, il piccolo non è sopravvissuto. Lo riporta Notizia Oggi

La procura di Torino intanto ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo, atto dovuto per consentire tutti gli accertamenti del caso. Le indagini sono affidate ai carabinieri e coordinate dalla sostituta procuratrice Alessandra Provazza. Disposta l’autopsia, che dovrà chiarire con precisione la dinamica e le cause del decesso.

