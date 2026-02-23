Ha un malore e lascia cadere sul pavimento il figlio di 5 mesi.

Dramma domestico nel pomeriggio di ieri, domenica 22 febbraio, a Chieri, nel Torinese. Una donna sarebbe stata colta da un malore improvviso mentre aveva in braccio il figlio di appena cinque mesi: il piccolo è caduto, riportando ferite gravissime alla testa.

Pare, secondo una prima ricostruzione, che la madre – che già dal mattino accusava un forte mal di testa – dopo pranzo fosse salita al piano superiore per riposare accanto al bambino che stava dormendo. Quando il neonato si è svegliato, lo ha preso in braccio per scendere in cucina e preparargli il latte. Proprio mentre percorreva le scale, sarebbe stata colta da un improvviso giramento di testa: ha perso l’equilibrio e si è accasciata. Il bimbo le è scivolato dalle braccia, rotolando fino in fondo ai gradini e battendo violentemente il capo sul pavimento.

L’allarme lanciato dal padre

In casa, in quel momento, la donna era sola con il figlio: il marito si trovava in giardino. Richiamato dalle urla, è rientrato e si è trovato davanti alla scena drammatica. Ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trovato la madre in stato confusionale e sotto choc. Le condizioni del neonato sono apparse subito gravissime: il piccolo era in arresto cardiocircolatorio. Il medico dell’equipe ha avviato le manovre di rianimazione, riuscendo a far ripartire il cuore prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale Regina Margherita, punto di riferimento per le emergenze pediatriche.

Un secondo arresto cardiaco

Durante il tragitto in ambulanza il bambino ha avuto un secondo arresto cardiaco ed è stato nuovamente rianimato. È arrivato in pronto soccorso in condizioni estremamente serie: i medici hanno riscontrato un politrauma severo e il piccolo è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

Accanto a lui, in ospedale, i genitori. La madre, ancora profondamente scossa, è assistita anche da un’équipe di psicologi. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio della dinamica. Dai primi riscontri, l’episodio sarebbe in effetti riconducibile a un tragico incidente legato al malore improvviso della donna. Lo riporta Notizia Oggi

