Attualità
Valdilana piange Francesco Loro Piana: 45 anni
Improvvisamente ci ha lasciati
E’ mancato improvvisamente Francesco Loro Piana di 45 anni. Lascia la mamma Zelia, la sorella Antonella con Maurizio, i nipoti Alessio e Leonardo, il figlio Jannick con la mamma Marzia.
Il funerale sarà celebrato a Ponzone mercoledì 15 aprile alle 15 in chiesa parrocchiale.
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