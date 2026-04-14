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Valdilana piange Francesco Loro Piana: 45 anni

Improvvisamente ci ha lasciati

Pubblicato

10 secondi fa

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il mondo della scuola piange un professore

E’ mancato improvvisamente Francesco Loro Piana di 45 anni. Lascia la mamma Zelia, la sorella Antonella con Maurizio, i nipoti Alessio e Leonardo, il figlio Jannick con la mamma Marzia.

Il funerale sarà celebrato a Ponzone mercoledì 15 aprile alle 15 in chiesa parrocchiale.

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