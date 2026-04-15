Gelosa sperona l’auto dell’ex con all’interno il bambino

Una storia di gelosia quella che è sfociata in una aggressione. A Biella una donna è stata arrestata dai carabinieri. La donna era gelosa della relazione che l’ex marito aveva con la nuova compagna. La coppia sarebbe già stata perseguitata in passato.

Nel giorno di Pasquetta la donna di 45 anni avrebbe speronato l’auto in cui all’interno c’era l’ex marito oltre al figlio di otto anni. Proprio il bimbo era stato poi portato in ospedale per accertamenti. La donna è stata fermata dai carabinieri e il giudice ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.

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