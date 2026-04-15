Attualità
Gelosa sperona l’auto dell’ex con all’interno il bambino
In arresto una 45enne biellese
Una storia di gelosia quella che è sfociata in una aggressione. A Biella una donna è stata arrestata dai carabinieri. La donna era gelosa della relazione che l’ex marito aveva con la nuova compagna. La coppia sarebbe già stata perseguitata in passato.
Nel giorno di Pasquetta la donna di 45 anni avrebbe speronato l’auto in cui all’interno c’era l’ex marito oltre al figlio di otto anni. Proprio il bimbo era stato poi portato in ospedale per accertamenti. La donna è stata fermata dai carabinieri e il giudice ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità15 ore fa
Valdilana piange Francesco Loro Piana: 45 anni
Attualità2 giorni fa
Muore nel bosco e il cane la veglia tutta la notte
Cronaca2 giorni fa
Pranzo da incubo in hotel: intossicazione alimentare per dieci turisti
Cossatese2 giorni fa
Cossato piange Nadia Nagliato, scomparsa a soli 64 anni
Fuori provincia2 giorni fa