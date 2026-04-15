Attualità
Pistola e fucile nascosti nel sottotetto del condominio
Grazie a una segnalazione
Trovate armi nascoste nel sottotetto
Grazie alla segnalazione di una persona la polizia locale di Cerano, a Novara, ha sequestrato due armi in un condominio di Novara. Si trovavano nascoste nel sottotetto della palazzina. Si tratta di una pistola semiautomatica e un fucile a canne mozze con matricola cancellata. Si svolgeranno le verifiche del caso.
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