Seguici su

Attualità

Pistola e fucile nascosti nel sottotetto del condominio

Grazie a una segnalazione

Pubblicato

16 secondi fa

il

pistola

Trovate armi nascoste nel sottotetto
Grazie alla segnalazione di una persona la polizia locale di Cerano, a Novara, ha sequestrato due armi in un condominio di Novara. Si trovavano nascoste nel sottotetto della palazzina. Si tratta di una pistola semiautomatica e un fucile a canne mozze con matricola cancellata. Si svolgeranno le verifiche del caso.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.