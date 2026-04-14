La Protezione Civile incontra gli studenti del Liceo Avogadro

Nei giorni scorsi, nell’ambito della settimana dedicata all’educazione civica, il Servizio di

Protezione Civile della Città di Biella ha incontrato gli studenti della classe 4D del Liceo Avogadro,

su richiesta di una docente dell’istituto, per una lezione dedicata al funzionamento del sistema di

Protezione Civile.

L’incontro, tenuto dal personale del Servizio con il supporto del Coordinatore dei Volontari del

Gruppo Comunale, ha approfondito sia gli aspetti generali del sistema ai vari livelli istituzionali, sia

le attività operative a livello regionale e locale. Particolare attenzione è stata riservata alle procedure

adottate durante le allerte meteo e al ruolo fondamentale del volontariato nel supporto agli enti

locali, anche attraverso esempi concreti di interventi ed esperienze sul territorio.

Grazie all’utilizzo di video e materiali informativi predisposti dal Dipartimento Nazionale

nell’ambito della campagna “Io Non Rischio”, Marco Pichetto e Franco Bellinelli hanno illustrato

ai ragazzi i principali rischi presenti nella provincia di Biella, spiegando come vengono analizzati e

gestiti nel Piano Comunale di Protezione Civile e fornendo indicazioni pratiche su come

comportarsi in caso di emergenza.

Il coordinatore dei volontari ha inoltre raccontato le attività svolte dal Gruppo Comunale nelle

diverse situazioni operative: dalla formazione teorica e pratica agli interventi in emergenza, fino al

supporto nei grandi eventi, tutti coordinati dal Centro Operativo Comunale di Corso Rivetti, che

opera in convenzione anche con altri 24 Comuni del territorio.

L’iniziativa si inserisce tra le attività di informazione e sensibilizzazione che il Servizio di

Protezione Civile cittadino promuove durante l’anno, con il contributo fondamentale dei volontari.

«Portare la Protezione Civile nelle scuole significa investire concretamente nella sicurezza e nella

consapevolezza delle nuove generazioni», dichiara Marzio Olivero, sindaco di Biella, e oggi titolare

della delega alla Protezione Civile. «Vedere ragazzi attenti, partecipi e curiosi è il segnale che

stiamo andando nella direzione giusta, per costruire un futuro in cui i più giovani siano capaci di

prevenire e affrontare le emergenze. Il lavoro svolto dal nostro Servizio e dai volontari è prezioso e

rappresenta un punto di riferimento per tutto il territorio. A loro va il mio ringraziamento per

l’impegno quotidiano e per la passione con cui trasmettono competenze e valori fondamentali».

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