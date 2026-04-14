A Sostegno l’evento “Bramaterra: l’orgoglio delle origini”

Il prossimo 19 aprile il territorio biellese celebra uno dei suoi tesori più preziosi. Presso il Museo del Bramaterra a Sostegno, si terrà un incontro dedicato alla storia, all’identità e al futuro di un vino che è diventato simbolo di un intero distretto: il Bramaterra.

Sotto il titolo evocativo “Bramaterra: L’orgoglio delle origini”, l’evento promette di essere un viaggio profondo tra le radici della viticoltura locale, coinvolgendo istituzioni, esperti e produttori.

Un programma ricco di storia e passione

A partire dalle ore 16:00, la Casa Del Bosco (Piazza S. Caterina 7) ospiterà una serie di interventi di alto profilo coordinati dall’Associazione Culturale Il Boggio:

Istituzioni e Vinificatori: Un confronto che vedrà protagonisti i rappresentanti degli 8 Comuni del territorio (Lozzolo, Roasio, Sostegno, Villa del Bosco, Brusnengo, Curino, Masserano e Lessona).

Dott. Lorenzo Ceruti: Presidente dell’Assoc. Bramaterra e Lessona, che offrirà una panoramica sulla gestione e lo sviluppo della denominazione.

Associazione Culturale Il Boggio: Un racconto dedicato alle “Storie di Terre e di Vino”.

Sig. Odilio Antoniotti: Produttore e vinificatore, che approfondirà il tema “Bramaterra: identità produttiva e storica”.

Non solo parole: la degustazione finale

L’evento non si limiterà all’aspetto teorico. Al termine degli interventi, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nei sapori del territorio con una degustazione di vini locali. L’esperienza sensoriale sarà arricchita da un accompagnamento di specialità salate e dai celebri Dolci Antichi della zona, per un connubio perfetto tra enologia e tradizione gastronomica.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook