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Addio a Francesco Loro Piana, aveva solo 45 anni

Lascia nel dolore anche un figlio

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Addio a Francesco Loro Piana, aveva solo 45 anni

Profondo cordoglio nel Biellese Orientale per l’improvvisa scomparsa di Francesco Loro Piana, morto ad appena 45 anni.
La notizia ha scosso familiari, amici e conoscenti, ma anche l’intera comunità di Valdilana.
Ad annunciare la scomparsa dell’uomo sono stati la mamma Zelia, la sorella Antonella insieme a Maurizio e agli amati nipoti Leonardo e Alessio, il figlio Jannick con la mamma Marzia.
Le esequie si sono svolte ieri, mercoledì 15 aprile, a Ponzone. Dopo l’ultimo saluto di familiari e amici, il feretro ha proseguito verso il tempio crematorio di Biella. Le ceneri di Francesco Loro Piana verranno successivamente tumulate nel cimitero di Strona, nella tomba di famiglia.
La scomparsa improvvisa di Francesco rappresenta una perdita dolorosa per tutto il territorio.

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