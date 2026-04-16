La mano di un piromane appicca il fuoco in Baraggia?

La mano di un piromane appicca il fuoco in Baraggia?

Indagini a ritmo serrato e bocche cucite da parte dei carabinieri forestali, ma non sembrano esserci dubbi sulla natura dolosa degli ultimi incendi che hanno devastato importanti porzioni di Baraggia.

L’ultimo in ordine di tempo – purtroppo l’ultimo di una serie che si fa sempre più lunga – è divampato giovedì pomeriggio scorso. A dare l’allarme sono stati i volontari Aib, impegnati in servizi di controllo e prevenzione. Una volta scoperto il rogo, sono state inviate sul posto sei squadre di volontari del Corpo Antincendi Boschivi del Piemonte, alle quali poco dopo se ne sono aggiunte altre due dei vigili del fuoco.

Le operazioni si sono concluse in serata, intorno alle 23, e soltanto la tempestività dell’intervento ha permesso di ridurre al minimo la conta dei danni. Nonostante gli sforzi, sono comunque andati in fumo altri 4 ettari di terreno, che vanno ad aggiungersi agli altri dieci già bruciati nella stessa zona (nel comune di Candelo) durante il weekend pasquale e a quelli distrutti dal fuoco alcuni giorni prima a Benna.

Anche nell’ultimo caso, inoltre, sarebbe stato trovato più di un innesco. Un altro dettaglio, quest’ultimo, che sembra confermare ulteriormente l’ipotesi di azioni dolose. Il timore, considerati i diversi episodi, è che possa anche trattarsi dell’opera di un piromane, ma al momento si tratta di semplici congetture e timori, appunto. Per avere risposte concrete bisognerà attendere l’esito delle indagini portate aventi nel massimo riserbo dai carabinieri forestali.

Nel frattempo Rodolfo Gilardi, ispettore provinciale dell’Aib, ha rinnovato l’appello a tutti i cittadini per prevenire nuovi incendi: «Se vedete qualcosa di anomalo o avete anche solo il sospetto che possa essere stato appiccato un fuoco, non esitate a chiamare il 112. La tempestività è fondamentale».

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