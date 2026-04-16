Lite tra vicine a Trivero: vola una secchiata d’acqua.

Lite tra vicine a Trivero: vola una secchiata d’acqua

Un battibecco tra due vicine di casa a Trivero richiede l’intervento dei carabinieri. E’ accaduto l’altro giorno: un fatto che si inserisce in un clima di rapporti già compromessi da tempo. Le due donne sarebbero infatti da mesi al centro di continui screzi e discussioni.

L’episodio più recente si è verificato quando una delle due è rientrata nella propria abitazione trovando la zanzariera danneggiata. Un fatto che avrebbe immediatamente riacceso il confronto con la vicina, degenerato nel giro di pochi istanti.

Tirata una secchiata di acqua

Secondo quanto ricostruito, durante il diverbio sarebbe volata anche una secchiata d’acqua, lanciata da una delle due donne all’indirizzo dell’altra. Un gesto che ha contribuito ad aumentare ulteriormente la tensione, già alta per via dei contrasti pregressi.

La situazione ha richiesto l’intervento dei carabinieri, chiamati per riportare la calma e verificare quanto accaduto. I militari hanno raccolto le testimonianze delle persone coinvolte e stanno valutando eventuali responsabilità. Lo riporta Notizia Oggi

Foto d’archivio

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