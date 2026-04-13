Pranzo da incubo in hotel: intossicazione alimentare per dieci turisti. Si sono sentiti male nello stesso momento, tutti al pronto soccorso.

Pranzo da incubo in hotel

Quello che doveva essere un momento conviviale e di svago si è trasformato in un incubo per dieci turisti, che hanno terminato la giornata in ospedale. E’ accaduto ieri a Bardonecchia ed è forte il sospetto che si tratti appunto di intissicazione dovuta a qualche alimento.

Il fatto è avvenuto in località Campo Smith, dove un gruppo di turisti è stato colto da un malore quasi simultaneo al termine del pranzo. L’allarme è scattato intorno alle 14.30, quando diversi ospiti di una struttura ricettiva hanno iniziato ad accusare disturbi gastrointestinali pressoché nello stesso momento. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e organizzato il trasferimento dei pazienti.

Otto persone sono state accompagnate in ambulanza negli ospedali della zona: cinque sono state ricoverate in ospedale a Rivoli e tre all’ospedale di Susa. Altri due turisti hanno invece raggiunto autonomamente il pronto soccorso. Le condizioni generali non destano comunque particolari preoccupazioni.

Indagini aperte

I sintomi riscontrati (tra cui nausea, vomito, dolori addominali e diarrea, in alcuni casi accompagnati da febbre) fanno pensare a un’intossicazione legata agli alimenti.

Sono ora in corso verifiche da parte delle autorità sanitarie per individuare con precisione l’origine del problema. Gli accertamenti riguarderanno sia i cibi serviti sia le modalità di conservazione, con l’obiettivo di chiarire quanto accaduto e prevenire eventuali nuovi episodi.

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