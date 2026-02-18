Incendio in casa, un’intera famiglia portata al pronto soccorso

È di cinque persone finite al pronto soccorso il bilancio dell’incendio divampato ieri in un’abitazione di Cossato.

Principio d’incendio in una casa a Cossato, cinque persone all’ospedale per una sospetta intossicazione

Le cinque persone presenti in casa sono state accompagnate precauzionalmente all’Ospedale degli Infermi di Ponderano per aver respirato monossido di carbonio. Si temeva potessero essere rimaste intossicate, ma in ogni caso, fortunatamente, le loro condizioni non destavano preoccupazione.

L’intervento di vigili del fuoco e carabinieri

L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno. Oltra ai vigili del fuoco, che hanno domato il principio d’incendio, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Accertamenti in corso sull’origine del rogo, divampato per cause accidentali.

Il fuoco fortunatamente non ha causato grossi danni, quindi la casa è stata considerata agibile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook