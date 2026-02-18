Seguici su

Addio a Filippo Perin, morto a soli 51 anni

Ha lasciato nel dolore la mamma e la compagna

Filippo Perin

La comunità di Tollegno è in lutto per la scomparsa di Filippo Perin, morto a soli 51 anni.

Filippo si è spento il 14 febbraio all’Ospedale degli Infermi di Ponderano, circondato dall’affetto dei suoi cari. Ha lasciato nel dolore la mamma Gianna, la compagna Simona, il fratello Alberto con la moglie Irene, i nipoti Matilda e Simone.

Ieri a Tollegno l’ultimo saluto a Filippo Perin

Il funerale è stato celebrato nella mattinata di ieri, martedì 17 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Tollegno. Al termine della cerimonia, Filippo è stato tumulato nel cimitero di Sandigliano.

Il ringraziamento della famiglia

La famiglia ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai medici e a tutto il personale del Reparto di Medicina C dell’ospedale per le cure e l’assistenza prestate, rivolgendo un pensiero particolare alla dottoressa Grazia Antonello.

