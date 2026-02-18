Addio a Filippo Perin, morto a soli 51 anni

La comunità di Tollegno è in lutto per la scomparsa di Filippo Perin, morto a soli 51 anni.

Filippo si è spento il 14 febbraio all’Ospedale degli Infermi di Ponderano, circondato dall’affetto dei suoi cari. Ha lasciato nel dolore la mamma Gianna, la compagna Simona, il fratello Alberto con la moglie Irene, i nipoti Matilda e Simone.

Ieri a Tollegno l’ultimo saluto a Filippo Perin

Il funerale è stato celebrato nella mattinata di ieri, martedì 17 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Tollegno. Al termine della cerimonia, Filippo è stato tumulato nel cimitero di Sandigliano.

Il ringraziamento della famiglia

La famiglia ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai medici e a tutto il personale del Reparto di Medicina C dell’ospedale per le cure e l’assistenza prestate, rivolgendo un pensiero particolare alla dottoressa Grazia Antonello.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook