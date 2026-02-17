CossateseCronaca
Furto al Cissabo: rubate anche due auto di servizio
Colpo la scorsa notte nella sede di Cossato. Indagano i carabinieri,
I malviventi si sono introdotti la scorsa notte nella sede del Cissabo di Cossato.
I ladri hanno rovistato all’interno dei locali portando via materiale tecnologico. Hanno poi trovato le seconde chiavi di due auto di servizio che sono state portate via. Si tratta di una Fiat Panda e una Lancia Y.
