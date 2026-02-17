I malviventi si sono introdotti la scorsa notte nella sede del Cissabo di Cossato.

Furto al Cissabo: rubate anche due auto di servizio

I ladri hanno rovistato all’interno dei locali portando via materiale tecnologico. Hanno poi trovato le seconde chiavi di due auto di servizio che sono state portate via. Si tratta di una Fiat Panda e una Lancia Y.

