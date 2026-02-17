Seguici su

CossateseCronaca

Furto al Cissabo: rubate anche due auto di servizio

Colpo la scorsa notte nella sede di Cossato. Indagano i carabinieri,

Pubblicato

36 secondi fa

il

I malviventi si sono introdotti la scorsa notte nella sede del Cissabo di Cossato.

Furto al Cissabo: rubate anche due auto di servizio

I ladri hanno rovistato all’interno dei locali portando via materiale tecnologico. Hanno poi trovato le seconde chiavi di due auto di servizio che sono state portate via. Si tratta di una Fiat Panda e una Lancia Y.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.