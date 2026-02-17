Altro furto in casa a Vigliano

Furto in un alloggio di Vigliano. Ignoti erano saliti dal tubo del pluviale e si erano introdotti all’interno dell’appartamento forzando la finestra del bagno. A dare l’allarme il proprietario che era rimasto fuori casa per qualche giorno.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook