Altro furto in casa a Vigliano
Altri colpi registrati nei giorni scorsi
Altro furto in casa a Vigliano
Furto in un alloggio di Vigliano. Ignoti erano saliti dal tubo del pluviale e si erano introdotti all’interno dell’appartamento forzando la finestra del bagno. A dare l’allarme il proprietario che era rimasto fuori casa per qualche giorno.
