Liti nella coppia: lui brucia i baffi al gatto
Imputato l’uomo che però nega tutto
Liti nella coppia: lui brucia i baffi al gatto. E’ arrivata in tribunale una lite scoppiata in una coppia. L’uomo forse in un momento di rabbia avrebbe bruciato i baffi al gatto, provocando un danno molto serio all’animale.
L’uomo, che è imputato nella vicenda, nega il fatto. Ma è finito sotto processo per il reato di maltrattamenti di animali.
