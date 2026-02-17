CircondarioCronaca
Si fingono sordomuti per chiedere soldi a Vigliano
Prima dell’arrivo dei carabinieri si allontanano con una Audi di grossa cilindrata
Domenica 15 febbraio al Bennet di Vigliano una coppia fingendosi sordomuta chiedeva soldi ai clienti del supermercato in modo pressante. Qualcuno ha chiesto l’intervento dei carabinieri per un controllo. All’arrivo dei militari i due si sarebbero allontanati a borgo di una macchina di grossa cilindrata, una Audi S6
