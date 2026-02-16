Seguici su

Pistola in pugno, vuole sedersi al ristorante

Denunciato un uomo di 67 anni residente nel Cossatese

2 minuti fa

pistola in pugno

Pistola in pugno, vuole sedersi al ristorante. Denunciato un uomo di 67 anni residente nel Cossatese.

Pistola in pugno, vuole sedersi al ristorante

Un episodio curioso e allo stesso tempo inquietante quello accaduto nei giorni scorsi in un ristorante di Biella. Era il tardo pomeriggio quando un uomo è entrato in un locale chiedendo di cenare. Uno dei camerieri presenti gli ha fatto notare che era troppo presto e che il locale era ancora chiuso. L’uomo ha farfugliato qualcosa a proposito del fatto di essere armato, estraendo poi effettivamente un revolver.

Il cameriere ha quindi reagito cercando di bloccarlo, ma l’uomo si è divincolato ed è fuggito, mentre un altro dipendente del locale chiamava il 112. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri del Norm di Biella, che hanno raccolto i primi elementi per poi avviare le indagini.

Nel giro di qualche giorno, i militari sono riusciti a risalire all’identità del protagonista dell’incredibile vicenda, un 67 enne residente nel Cossatese, già noto alle forze dell’ordine.

La denuncia

I carabinieri si sono quindi presentati a casa sua, procedendo a una perquisizione e ritrovando l’arma in questione, poi una scacciacani il cui tappo rosso era stato in parte coperto.

L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero per “porto di armi od oggetti atti ad offendere” e “procurato allarme”.
