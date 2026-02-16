Pistola in pugno, vuole sedersi al ristorante. Denunciato un uomo di 67 anni residente nel Cossatese.

Un episodio curioso e allo stesso tempo inquietante quello accaduto nei giorni scorsi in un ristorante di Biella. Era il tardo pomeriggio quando un uomo è entrato in un locale chiedendo di cenare. Uno dei camerieri presenti gli ha fatto notare che era troppo presto e che il locale era ancora chiuso. L’uomo ha farfugliato qualcosa a proposito del fatto di essere armato, estraendo poi effettivamente un revolver.

Il cameriere ha quindi reagito cercando di bloccarlo, ma l’uomo si è divincolato ed è fuggito, mentre un altro dipendente del locale chiamava il 112. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri del Norm di Biella, che hanno raccolto i primi elementi per poi avviare le indagini.

Nel giro di qualche giorno, i militari sono riusciti a risalire all’identità del protagonista dell’incredibile vicenda, un 67 enne residente nel Cossatese, già noto alle forze dell’ordine.

La denuncia

I carabinieri si sono quindi presentati a casa sua, procedendo a una perquisizione e ritrovando l’arma in questione, poi una scacciacani il cui tappo rosso era stato in parte coperto.

L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero per “porto di armi od oggetti atti ad offendere” e “procurato allarme”.

