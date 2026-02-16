BiellaCronaca
Pistola in pugno, vuole sedersi al ristorante
Denunciato un uomo di 67 anni residente nel Cossatese
Pistola in pugno, vuole sedersi al ristorante. Denunciato un uomo di 67 anni residente nel Cossatese.
Pistola in pugno, vuole sedersi al ristorante
Un episodio curioso e allo stesso tempo inquietante quello accaduto nei giorni scorsi in un ristorante di Biella. Era il tardo pomeriggio quando un uomo è entrato in un locale chiedendo di cenare. Uno dei camerieri presenti gli ha fatto notare che era troppo presto e che il locale era ancora chiuso. L’uomo ha farfugliato qualcosa a proposito del fatto di essere armato, estraendo poi effettivamente un revolver.
Il cameriere ha quindi reagito cercando di bloccarlo, ma l’uomo si è divincolato ed è fuggito, mentre un altro dipendente del locale chiamava il 112. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri del Norm di Biella, che hanno raccolto i primi elementi per poi avviare le indagini.
Nel giro di qualche giorno, i militari sono riusciti a risalire all’identità del protagonista dell’incredibile vicenda, un 67 enne residente nel Cossatese, già noto alle forze dell’ordine.
La denuncia
I carabinieri si sono quindi presentati a casa sua, procedendo a una perquisizione e ritrovando l’arma in questione, poi una scacciacani il cui tappo rosso era stato in parte coperto.
L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero per “porto di armi od oggetti atti ad offendere” e “procurato allarme”.
LEGGI ANCHE: Scappano dal ristorante senza pagare il conto
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook