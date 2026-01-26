Scappano dal ristorante senza pagare il conto.

Tre ragazzi avrebbero lasciato un locale di Vigliano senza saldare il conto, che superava i 150 euro.

Il figlio della titolare avrebbe tentato di rintracciarli seguendoli in auto, ma senza successo. L’episodio è ora al vaglio dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti.

