Scappano dal ristorante senza pagare il conto

A Vigliano. Il figlio della titolare avrebbe tentato di rintracciarli seguendoli in auto, ma senza successo

Pubblicato

6 minuti fa

il

Tre ragazzi avrebbero lasciato un locale di Vigliano senza saldare il conto, che superava i 150 euro.

Il figlio della titolare avrebbe tentato di rintracciarli seguendoli in auto, ma senza successo. L’episodio è ora al vaglio dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti.

Immagine di repertorio

