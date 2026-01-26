Addio ad Andrea Trombin, scomparso a soli 57 anni.

È un colpo durissimo per la comunità cossatese e biellese la morte di Andrea Trombin, scomparso a soli 57 anni. Una malattia lo ha portato via nel giro di pochissimo tempo. Quando gli è stata diagnosticata, purtroppo era già in stato avanzato e i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Il suo era un volto molto conosciuto a Cossato e a Biella.

I familiari e gli amici gli hanno detto addio sabato 24 gennaio, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo 58º compleanno.

«Era un amico, prima ancora che un dipendente – lo ricorda il titolare Massimo Cairati insieme alla moglie Katia -. Un ragazzo d’oro, benvoluto e apprezzato da tutti, sia come persona sia come professionista. Un uomo di grande compagnia, con il quale era impossibile avere una discussione. È davvero un brutto colpo».

Trombin aveva iniziato a lavorare come muratore per la ditta di Cairati circa quattro anni fa. In precedenza aveva sempre svolto lo stesso mestiere, ma come artigiano.

«È difficile accettare che se ne sia andato così giovane e così in fretta – aggiungono Massimo e Katia -. Era davvero una bravissima persona, così come lo è la compagna Giorgia».

Oltre a lei, l’uomo ha lasciato nel dolore la mamma Daniela e il papà Eros, la figlia Denise, il fratello Manuele con Barbara e la figlia Sophia.

Nonostante l’inimmaginabile dolore, la famiglia ha voluto rivolgere “un ringraziamento particolare ai medici e al personale del servizio Cure Palliative” del reparto di Oncologia dell’ospedale di Ponderano”.

