Oggi l’ultimo saluto a Francesca Petri, architetto e custode del patrimonio culturale

Lutto nel mondo della cultura biellese per la scomparsa di Francesca Petri, architetto molto conosciuto in zona non solo per l’attività professionale, ma anche per l’impegno costante nella valorizzazione e nella salvaguardia dei beni storici e artistici locali. La donna è morta dopo una lunga malattia: il funerale è stato celebrato nella mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio, nella chiesa parrocchiale di San Biagio.

Francesca Petri aveva legato il proprio nome a importanti interventi di recupero architettonico. In particolare era presidente dell’associazione che ha promosso e seguito il restauro della chiesa di San Nicola al Vernato, progetto che aveva restituito alla comunità uno dei suoi luoghi simbolo. Tra gli altri, aveva inoltre collaborato con il gruppo di lavoro impegnato nel recupero della basilica superiore del santuario di Oropa. Lo riporta Notizia Oggi

