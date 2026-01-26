Seguici su

BiellaCronaca

Oggi l’ultimo saluto a Francesca Petri, architetto e custode del patrimonio culturale

Lutto nel mondo della cultura biellese. Morta a soli 59 anni, aveva anche partecipato al restauro della basilica superiore di Oropa

Pubblicato

2 minuti fa

il

Oggi l'ultimo saluto a Francesca Petri, architetto e custode del patrimonio culturale

Oggi l’ultimo saluto a Francesca Petri, architetto e custode del patrimonio culturale.

Oggi l’ultimo saluto a Francesca Petri, architetto e custode del patrimonio culturale

Lutto nel mondo della cultura biellese per la scomparsa di Francesca Petri, architetto molto conosciuto in zona non solo per l’attività professionale, ma anche per l’impegno costante nella valorizzazione e nella salvaguardia dei beni storici e artistici locali. La donna è morta dopo una lunga malattia: il funerale è stato celebrato nella mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio, nella chiesa parrocchiale di San Biagio.

Francesca Petri aveva legato il proprio nome a importanti interventi di recupero architettonico. In particolare era presidente dell’associazione che ha promosso e seguito il restauro della chiesa di San Nicola al Vernato, progetto che aveva restituito alla comunità uno dei suoi luoghi simbolo. Tra gli altri, aveva inoltre collaborato con il gruppo di lavoro impegnato nel recupero della basilica superiore del santuario di Oropa. Lo riporta Notizia Oggi 

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.