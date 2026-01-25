Auto si schianta contro un muro: coinvolte due giovanissime.

CircondarioCronaca
Incidente a Valdengo
Incidente autonomo a Valdengo, dove una 18enne alla guida, con una passeggera di 17 anni, ha perso il controllo dell’auto in via Adua finendo contro il muretto laterale della carreggiata.
Le due giovani provengono dal Novarese. Sul posto carabinieri e polizia stradale.
