Auto si schianta contro un muro: coinvolte due giovanissime

Incidente a Valdengo

Pubblicato

1 minuto fa

il

Incidente autonomo a Valdengo, dove una 18enne alla guida, con una passeggera di 17 anni, ha perso il controllo dell’auto in via Adua finendo contro il muretto laterale della carreggiata.

Le due giovani provengono dal Novarese. Sul posto carabinieri e polizia stradale.

